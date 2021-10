Sky – Insigne, rinnovo da monitorare. Un solo incontro con DeLa: la pressione…

Il giocatore non ha ancora rinnovato, professa serenità ma serve un punto di incontro - non ancora trovato - per il prolungamento di contratto

Eva A. Provenzano

Ha ribadito di essere sereno. C'è chi lavora per lui sul rinnovo col Napoli. Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza con il club partenopeo e spesso si parla di lui anche in chiave Inter. Per esempio qualche giorno fa, il suo procuratore è stato avvistato nella sede nerazzurra e subito il pensiero è andato a contatti con Ausilio e Marotta per il suo assistito. Ma Pisacane è anche l'agente di D'Ambrosio e pare sia passato dalle parti di via della Liberazione per altri motivi. È bastato vederlo però per innescare l'allarme.

A Napoli parlano della trattativa con de Laurentiis: «Più tranquillità? No, francamente. Insigne dice che stanno cercando di farlo restare più tranquillo possibile. Il giocatore sente la pressione e la responsabilità, ha voglia che questa situazione si risolva in tempi brevi. Tutti quanti vorrebbero trovare un punto di incontro che gli consenta di restare al club partenopeo e chiudere qui la carriera diventando una delle bandiere più rappresentative. C'è stato un faccia a faccia tra il suo agente e DeLa ma poi di incontri non ce ne sono più stati. Quindi è stata avanzata una proposta interessante che non colma però le richieste dell'entourage del giocatore. È una situazione da monitorare, sulla quale alla lunga peserà il tempo che passa, gioco forza. C'è la possibilità del giocatore, dal primo febbraio, di firmare liberamente per un altro club, quindi con il passare delle settimane la pressione aumenta. Lui si è detto pronto a mettere in campo tutto quanto può, ma servirà un punto di incontro perché la situazione non diventi più complicata», ha spiegato l'inviato a seguito degli Azzurri, Massimo Ugolini.

(Fonte: SS24)