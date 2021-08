Inter, tentativo finale per Insigne? “Si può fare a queste due condizioni”

Oltre a Thuram e Correa, l'Inter è sulle tracce di Lorenzo Insigne: i nerazzurri continuano a monitorare la situazione

Oltre a Thuram e Correa, l'Inter è sulle tracce di Lorenzo Insigne: i nerazzurri continuano a monitorare le difficoltà in merito al rinnovo di contratto tra il fantasista partenopeo e De Laurentiis, con il '24' che potrebbe lasciare Napoli a parametro zero a giugno 2022 ma anche in questa fase finale di mercato. Insigne, però, al momento risulta un'opzione C per i nerazzurri, come raccontato da La Gazzetta dello Sport che inserisce Lorenzo dietro a Thuram e Correa. "Se il suo prezzo si abbassasse in extremis e restasse un tesoretto in mano ai nerazzurri, si potrebbe tentare pure la zampata finale per l’azzurro".