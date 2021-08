Sky – Thuram-Correa, trattative parallele per l’Inter: le novità. E per Insigne…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Thuram e Correa sono due trattative parallele

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, Thuram e Correa sono due trattative parallele per l'Inter. I nerazzurri hanno avuto un contatto positivo con il Borussia Monchengladbach e il club tedesco si è quasi rassegnato a cedere il calciatore francese per 25 mln più bonus. L'Inter, però, si è presa del tempo perché vuole capire se ci siano margini con Correa e se Lotito deciderà di abbassare le pretese per l'argentino.

Le prossime 24/48 ore saranno decisive in tal senso, poi Inzaghi e la società prenderanno la decisione e l'Inter affonderà il colpo. In più, secondo Di Marzio l'Inter potrebbe chiudere anche per un altro attaccante qualora Sanchez non dovesse dare garanzie fisiche: non è da escludere un tentativo per Insigne negli ultimi giorni di mercato.