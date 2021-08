Pedullà: “Insigne, zero offerte vere. Prima Milan, poi lnter: è in un tunnel”

Gli aggiornamenti dell'esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia sul futuro del capitano del Napoli

Lorenzo Insigne tra le idee dell’Inter per l’attacco? Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia, ha parlato così in diretta della situazione del capitano del Napoli: “Un’offerta vera per Insigne non c’è stata. Era stato accostato al Milan nei mesi scorsi, poi all’Inter ultimamente. Al 17 agosto siamo qui a parlare di vertici da fare, io penso Insigne debba fare da solo, nessuno deve offendersi. Non ci sono offerte, non ci sono proposte per il rinnovo, così Insigne è in un tunnel. Gli agenti devono essere bravi a risolvere. Raiola le risolve, se si tira fuori è perché capisce di non essere all’altezza. Questo è il mio pensiero”.