Inter, sono 7 i giocatori in uscita: dal ‘sacrificio’ Casadei al nodo Sanchez e non solo

Alessandro Cosattini

Detto della corsa a tre per Andrea Pinamonti, l’Inter deve piazzare altri ‘esuberi’. Prosegue il lavoro in uscita dei dirigenti nerazzurri e il Corriere dello Sport oggi fa il punto sulla situazione. Resta il nodo legato al futuro di Alexis Sanchez, ma non soltanto.

Inter, i sette giocatori in uscita

“Un sacrificio in arrivo è quello di Casadei, destinato al Torino nella trattativa per Bremer, a patto che la sua valutazione sia di 7-8 milioni e che il club di viale della Liberazione non ne perda il controllo. Fabbian può andare in prestito al Frosinone o alla Reggina, le stesse due società che pensano a Mulattieri (ha estimatori pure in Olanda). In cerca di squadra anche Salcedo e Agoume: la Cremonese non è l'unica opzione per il francese.

Tra i gli esuberi Sanchez, ancora senza un accordo per l'incentivo all'esodo: l'Inter ha più fretta del cileno di arrivare al divorzio, anche se pure lui sa che non resterà a lungo a Milano. Lazaro ha iniziato bene il ritiro, ma non fa parte del progetto. Per Dalbert discorso diverso: si è rotto il crociato e piazzarlo ora è impossibile”, si legge.