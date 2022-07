Inter, Pinamonti ha fretta e l’asta è nel vivo: è corsa a tre. Lunedì il summit

Il futuro di Andrea Pinamonti. È corsa a tre in Serie A per l'attaccante e l'Inter punta a fare cassa con la sua cessione

Il futuro di Andrea Pinamonti . Il Corriere dello Sport oggi parla del baby attaccante, in uscita dall’Inter dopo la stagione più che positiva in prestito all’Empoli. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano.

“La cessione più importante da fare per il bilancio è quella di Pinamonti, conteso da Monza, Atalanta e Sassuolo. Anche la Salernitana lo vorrebbe, ma non ha chance. L'asta ha portato la quotazione del centravanti ex Empoli vicino ai 20 milioni, bonus compresi: Galliani, nonostante tratti Petagna, ci crede, ma Percassi e Carnevali, se venderanno in fretta rispettivamente Muriel e Scamacca, possono compiere il sorpasso. Da lunedì gli agenti di Andrea incontreranno l'Inter e le società interessate: "Pina", che punta a una stagione da protagonista, inizia ad aver fretta”, si legge.