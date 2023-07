Sky – L’Inter abbandona la pista Lukaku: la rottura è definitiva, informato il Chelsea

Ecco quanto aggiunto dal sito di Gianluca Di Marzio sulla situazione Lukaku: "L'Inter ha deciso di interrompere la trattativa per riportare Romelu Lukaku in Italia. Il giocatore belga è stato già avvisato, presto si procederà con la comunicazione anche al Chelsea. Lo strappo delle ultime ore non può essere risanato. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, l'attaccante belga ha chiamato Piero Ausilio per provare a ricucire, ma la telefonata è durata poco. L'Inter, infatti, ha deciso di interrompere le negoziazioni per riportare in nerazzurro Romelu Lukaku.