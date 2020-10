Lo scambio Gervinho-Pinamonti non si farà. Secondo quanto riporta Sky Sport, troppo difficile far combaciare le cifre in queste ultime ore di mercato. Abbandonata dunque questa possibilità di scambio tra Parma e Inter. Per quanto riguarda la situazione di Nainggolan, non si riesce a trovare un accordo definitivo tra il club nerazzurro e il Cagliari. A poche ore dal mercato la trattativa potrebbe saltare.

(Sky Sport)