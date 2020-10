Sky – Inter, sorpresa in attacco? In piedi lo scambio Pinamonti-Gervinho: le ultime

Potrebbero esserci novità inaspettate nelle ultime ore di mercato dell’Inter. Anche in attacco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club nerazzurro starebbe portando avanti con il Parma un discorso in relazione a un possibile scambio tra Andrea Pinamonti, che andrebbe in Emilia, e Gervinho, che farebbe il percorso inverso. Il tempo stringe, ma le parti sono al lavoro per chiudere l’operazione. Asse caldo Inter-Parma, le sorprese non sono finite.

(Fonte: Sky Sport)