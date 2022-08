Repubblica – Inter, Acerbi sempre più vicino: cosa manca per sbloccare la trattativa

Francesco Acerbi sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. E a ritrovare Simone Inzaghi. Ecco le novità in arrivo dal sito di La Repubblica sulla trattativa: “Nuovi contatti tra la Lazio e l’Inter per Francesco Acerbi nella serata di ieri. Le parti sono più vicine, con la Lazio pronta a prendere in considerazione anche un’offerta in prestito con diritto di riscatto. I due club si aggiorneranno nelle prossime ore per sbloccare la trattativa”, si legge.