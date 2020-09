Hakimi, Vidal e Kolarov? A fine mercato gli acquisti saranno 6: “Ecco chi arriverà sicuramente”

Le cessioni, certo ma anche le entrate. Ogni cosa a suo tempo. Di certo, fino al 5 ottobre, per l’Inter, sarà un mercato molto intenso. E la sensazione forte è che gli arrivi di Hakimi, Vidal e Kolarov siano solo l’inizio di una forte campagna di rafforzamento. Che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, comprenderà altri tre acquisti sicuri: un esterno sinistro, un centrocampista centrale e una quarta punta:

“L’Inter ha bisogno ancora di tre acquisti, salvo uscite oggi non programmate: un centrocampista centrale, una quarta punta e un esterno sinistro. Per quest’ultimo l’Inter ha ricevuto un no secco dal Chelsea all’ipotesi di prestito con diritto di riscatto; l’auspicio di Marotta e Ausilio è che il discorso possa cambiare nell’ultima settimana di mercato“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)