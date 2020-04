Conte vuole un’Inter XXL: colpi in ogni reparto. Da Mertens a Vertonghen: tutte le trattative

La rosa di Conte in questa stagione è stata ristretta, anche per via degli infortuni. Il tecnico dell’Inter ha il minor numero di minuti provenienti dalla panchina e un solo gol di un subentrato, quello di Bastoni a Lecce. Dato che peserà ancor di più quando ci sarà la ripresa e bisognerà giocare ogni due giorni. L’Inter del futuro dovrà risolvere questo problema col mercato. Conte vuole un’Inter XXL, con più scelte e un parco giocatori ampio. Rinforzi in ogni reparto per poter essere ancor più competitivi.

ATTACCO – “Esperto è di sicuro Dries Mertens. Lo sponsor Lukaku è in azione, l’Inter si era informata sul belga già per gennaio, poi il Napoli pareva vicino al rinnovo. Ora l’opzione è di nuovo viva, nelle idee del club Mertens è operazione simile come concetto a quel che doveva essere e non è stato Sanchez. Mertens chiede un triennale. Lo stesso a cui punta Giroud, per il quale Conte si era speso in prima persona a gennaio, contattando il giocatore. Uno dei due arriverà con ogni probabilità all’Inter: se il francese dribbla la clausola di rinnovo automatico nella mani del Chelsea, ritorna in pole position”, spiega La Gazzetta dello Sport.

CENTROCAMPO – “Ai saluti Borja Valero, Vecino in bilico, Conte avrà almeno un ritocco. Arthur del Barcellona è nome doc, il preferito nell’ambito del discorso Lautaro. In Catalogna c’è pure Vidal, nell’agenda nerazzurra c’è invece di sicuro anche Tolisso. Serve qualità, serve aggiungere ingredienti preziosi: sarà così pure in fascia, Emerson Palmieri è nome garantito. E a destra non va mai dimenticato Federico Chiesa, che l’Inter è convinta di poter potenzialmente impiegare da quinto di centrocampo”.

DIFESA – “C’è poi il reparto che ha meno esigenze. Ma quelle garanzie che Godin non ha pienamente dato in questa stagione, Conte vorrebbe invece chiederle a Vertonghen, in scadenza col Tottenham”, chiude Gazzetta.