Pedullà – Inter, mossa a sorpresa: altro acquisto per Conte, in mattinata le visite mediche!

I festeggiamenti post derby sono ancora in corso, e non potrebbe essere altrimenti. Ma c’è tutta una stagione da giocare a 1oo all’ora, ed è per questo che nulla può essere lasciato al caso. Soprattutto all’inizio di un ciclo di fuoco come quello cominciato proprio ieri sera e che porterà Conte e i suoi ragazzi a giocarsi contro la Juventus, l’1 marzo, una partita chiave in ottica lotta scudetto.

Ecco perché l’Inter si cautela e, secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, sta per chiudere l’acquisto di Emiliano Viviano. Il portiere, già in nerazzurro nel 2011-12, è attualmente svincolato e si sta allenando con la Sampdoria. Con l’infortunio di Handanovic non di facile comprensione e con Padelli che ieri sera ha accusato qualche difficoltà, ecco che i dirigenti nerazzurri provano a dare a Conte una soluzione in più fra i pali. Secondo Pedullà, Viviano, 34 anni compiuti da poco, svolgerà in mattinata le visite mediche con l’Inter.

(Fonte: alfredopedulla.com)