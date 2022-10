CM – Inter, a fine stagione un addio in attacco: ecco lo scenario

Si va verso un addio in attacco in casa Inter al termine della stagione. Lo svela oggi Calciomercato.com

“L’Inter sta valutando le mosse per il futuro con tanti contratti in scadenza a fine stagione. Uno addio è sempre più probabile nel reparto d'attacco dove Edin Dzeko è lontano dal trovare un accordo per rinnovare ed è sempre più vicino all’addio”, si legge sul sito.