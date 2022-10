Inzaghi a SM: “Gli ottavi significherebbero tanto. Col Viktoria servirà gara da Inter”

Dopo le parole a Sky e in conferenza, Simone Inzaghi è stato intervistato anche da Sportmediaset. Ecco le sue dichiarazioni verso Inter-Viktoria Plzen di domani in Champions League: “Passare il turno significherebbe tanto, in questo momento abbiamo fatto quattro partite in un girone molto difficile e domani abbiamo questa grande occasione per centrare il primo obiettivo stagionale che avevamo. Sappiamo che non sarà semplice, all'andata loro ci hanno creato qualche insidia".