Inter, scontato un addio. “Manca solo la firma, è una questione di giorni”

Matteo Pifferi

In casa Inter, in estate potrebbero salutare in tanti. Il primo, in ordine, temporale, potrebbe essere Arturo Vidal. "Il cileno ha un accordo fino al 2023, ma l’Inter ha una clausola in suo favore per rescindere in anticipo, pagando al giocatore una penale (circa 4 milioni). Ieri dal Brasile sono rimbalzate nuovi voci di un’imminente firma da parte di Vidal con il Flamengo: manca solo la rescissione con l’Inter, questione di giorni", conferma infatti Tuttosport.