Inter, questo addio a gennaio per sbloccare il colpo in entrata: lo scenario

La dirigenza dell'Inter si muove per regalare questo rinforzo a Inzaghi nel mercato invernale. Ma prima serve un addio

Un’operazione in uscita per sbloccare un colpo in entrata a gennaio. La dirigenza dell’Inter si muove per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi. Ecco lo scenario ipotizzato da Calciomercato.com: “L'Inter nel mercato di gennaio ha un unico grande obiettivo: trovare una soluzione per Matias Vecino e affondare il colpo per Naithan Nandez in uscita dal Cagliari”, si legge.