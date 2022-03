Inter, questo titolare può partire in estate: “Doppia promessa dell’agente”

Un titolare di casa Inter può dire addio in estate. C'è una doppia promessa dell’agente del giocatore verso il mercato

“De Vrij è in scadenza a giugno 2023, ma il suo addio all'Inter potrebbe arrivare con una stagione d'anticipo: per il rinnovo c'è ancora distanza, ma l'agente del giocatore Mino Raiola ha assicurato alla società che il giocatore non andrà via a parametro zero e già nel mercato di gennaio aveva provato a trovare delle soluzioni per l'estate. Stefan piace molto in Premier League, da dove potrebbero arrivare quei 20/25 milioni che Raiola ha promesso all'Inter per il cartellino dell'olandese. Quei soldi, poi, verrebbero girati all'Inter per finanziare parte dell'investimento per Bremer", si legge.