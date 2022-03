Biasin: “Lukaku-Inter? Non vedo le condizioni. Ecco l’identikit della punta cercata”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle possibilità di ritorno all’Inter di Romelu Lukaku in estate

In diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così delle possibilità di ritorno all’Inter di Lukaku: “Lukaku-Inter? Stronco la cosa sul nascere, secondo me è impossibile un affare del genere. Non vedo le condizioni dal punto di vista economico, anche se dovesse dimezzarsi l'ingaggio sarebbe complicato. Mi immagino un’Inter che prenda una punta fisica, oltre a Dzeko. Scamacca è una possibilità, non l’unica. Ma è il tipo di punta che i nerazzurri vogliono”.