Inter, Akanji può ancora arrivare: lo scenario per gli ultimi giorni di mercato

Lo scenario per il possibile arrivo di Manuel Akanji all’Inter. Lo svela oggi il Corriere dello Sport, che parla del centrale svizzero soprattutto per gli ultimissimi giorni di mercato. Valutazioni in corso dei dirigenti, che si muovono anche sui fronti Trevoh Chalobah e Francesco Acerbi.