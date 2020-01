FCIN1908 – Inter, nerazzurri decisi su Allan: il Napoli ci pensa, la risolve…Vecino?

Prende piede in casa nerazzurra la possibilità concreta di portare a Milano il centrocampista del Napoli Allan. In questi giorni il ds della società azzurra Cristiano Giuntoli starebbe valutato la possibilità di andare avanti con la trattativa per lo scambio con la società nerazzurra che inserirebbe nell’operazione Vecino.

L’operazione non sarà semplice ma rappresenta nel concreto un’ipotesi al vaglio delle due società. Il centrocampista del Napoli rimane comunque un obiettivo di mercato della società nerazzurra anche qualora Vecino dovesse trovare sistemazione in un altro club.