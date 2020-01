Sky – Politano-Llorente, solo qualche dettaglio da limare tra Inter e Napoli. Vecino e Allan…

Napoli e Inter continuano a essere in contatto per definire il passaggio di Politano al club di De Laurentiis e Llorente in nerazzurro. Secondo quanto riporta Sky Sport, i due club sono molto avanti e l’accordo pronto per il prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto è pronto, c’è solo qualche dettaglio da limare. Oggi giornata di contatti tra gli agenti di Politano e la dirigenza del Napoli per trovare l’accordo definitivo sul contratto. Inter pronta a prendere Llorente, favorito in questo momento su Giroud. Non solo questi due nomi, si è parlato anche di un possibile scambio tra Vecino e Allan. Situazione più complicata perché c’è un discorso di valutazioni diverse e bisognerà lavorarci nei prossimi giorni.

(Sky Sport)