Sky – Alonso, ecco cosa filtra dall’Inter. Nainggolan: l’offerta del Cagliari e Ladinetti…

La situazione di Radja Nainggolan si può sbloccare in queste ore. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’accordo tra il giocatore e il Cagliari per il ritorno in Sardegna è stato raggiunto dal punto di vista contrattuale. Adesso si sta cercando l’accordo definitivo tra l’Inter e il club di Giulini. La valutazione che i nerazzurri fanno del giocatore è di 12 milioni di euro, il Cagliari è arrivato a offrirne 5 più il cartellino del giovane Ladinetti valutato 5 milioni più 3 di bonus. La sensazione è che si possa arrivare presto al traguardo perché Nainggolan vuole tornare a Cagliari.

Per quanto riguarda Marcos Alonso, il giocatore rimane un’idea ma il club nerazzurro fa sapere che al momento non sono arrivate aperture da parte del Chelsea a un prestito.

(Sky Sport)