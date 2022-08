Dumfries via? Singo costoso. C’è altro profilo in Serie A: “In lista pure Odriozola e Castagne”

Tutti, Inzaghi in primis, si augurano che il mercato dell'Inter sia effettivamente chiuso, a eccezione dell'arrivo di un difensore in sostituzione di Ranocchia. Ma, al contempo, nessuno può davvero mettere la parola fine sull'incubo di una cessione importante da qui alla fine della sessione. Ecco perché, fra i nomi più chiacchierati di casa nerazzurra, continua a esserci Denzel Dumfries, sempre nel mirino del Chelsea. Nel caso in cui dovesse effettivamente partire, ci sono vari nomi in lista. In Serie A, oltre a Singo, viene seguito anche Lazzari della Lazio.