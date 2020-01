Sky – Inter, la ricerca dell’attaccante continua: nerazzurri di nuovo su Giroud, le ultimissime

L‘Inter torna in corsa per Olivier Giroud. A riportarlo è Gianluca Di Marzio per Sky Sport, secondo cui i nerazzurri, in cerca di un attaccante in queste ultime ore di calciomercato invernale, sarebbero tornati a informarsi sulla situazione dell’attaccante francese, in scadenza di contratto e in uscita dal Chelsea. La situazione, comunque, resta complicata. Anche perché il giocatore, ‘messo da parte’ negli ultimi giorni dai nerazzurri, apprezzerebbe molto il pressing della Lazio, forse tentato di dare la priorità ai biancocelesti in questo momento.

L’Inter in queste ore ha trattato anche Islam Slimani, di proprietà del Leicester ma attualmente in prestito al Monaco, ma Giroud è tornato nel mirino dei nerazzurri, che provano a contenderlo alla Lazio e al Tottenham. Situazione in continua evoluzione.

(Fonte: Sky Sport)