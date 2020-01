Inter, arriva il colpo last minute? Si tratta per Islam Slimani

Mercato chiuso? Sì, ma non troppo. Perché pare che l’Inter, in queste ultime ore di mercato, stia facendo, diverse valutazioni sull’attaccante che manca alla rosa di Conte. Si è parlato in queste ore anche di Pandev. Ma da quanto riporta ora Skysport si starebbe valutando Islam Slimani, giocatore classe 1988.

Per il giocatore del Monaco, algerino (e il club nerazzurro ha uno slot libero per gli extracomunitari), si sta trattando. Serve ok dei francesi ma anche del Leicester che è il club proprietario del cartellino. Mancano oggi e domani alla fine del mercato, ma Marotta e Ausilio sembrano intenzionati a provarci. Entrambi erano allo Sheraton per un evento dedicato ai direttori sportivi. Hanno lasciato la sede del mercato in tutta fretta e senza rilasciare dichiarazioni come raccolto dall’inviato di FCINTER1908.IT presente sul posto .

(fonte: ss24)