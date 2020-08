L’Inter costruisce il futuro: “Per Conte è insostituibile. Firmato il rinnovo fino al 2023”

Il suo rendimento non è mai mancato. Costanza, duttilità, concentrazione e dedizione completa alla causa. Il tutto, unito a una professionalità esemplare.

Danilo D’Ambrosio è in assoluto fra i punti fermi più importanti dell’Inter dell’ultimo periodo, ovvero della squadra che domani sera andrà a giocarsi la finale di Europa League contro il Siviglia di Lopetegui. Antonio Conte ha trovato l’assetto definitivo della squadra anche e soprattutto grazie a lui e alla sua duttilità: un po’ esterno di centrocampo, un po’ terzo centrale di difesa. D’Ambrosio sa fare tutto e lo sa fare bene. Ecco perché Conte e la squadra puntano anche su di lui, per il presente e per il futuro, immediato e non. Come riportato da calciomercato.com, infatti, il rinnovo con il club nerazzurro è ormai cosa fatta:

“Il rinnovo di contratto, infatti, è già stato firmato: accordo raggiunto tra gennaio e febbraio, nuova scadenza 30 giugno 2023, il tutto va solo comunicato. L’Inter, quindi, punterà ancora su D’Ambrosio, il 33 double face“.

(Fonte: calciomercato.com)