Addio Conte? Ieri c’era ansia: “C’è uno scenario ‘assurdo’ a cui l’Inter non vuole pensare”

Alzare l’Europa League questa sera, per l’Inter, avrebbe enormi e molteplici significati, sotto tutti i punti di vista. Conte ci tiene, ovviamente, anche perché sarebbe il primo trofeo internazionale di una carriera da allenatore già parecchio soddisfacente alla voce titoli vinti. Poi, però, ci sarà anche tempo per parlare di futuro. E, a tal proposito, la Gazzetta dello Sport scrive:

“Alzare la coppa significa più milioni in cassa, ma soprattutto entusiasmo ed empatia che aiuterebbero a intonacare le crepe interne e a incoraggiare la proprietà per gli acquisti di qualità che completerebbero l’opera (…). Per ora Conte invita a godersi il presente. Lo dice anche a proposito del suo futuro, sollevando qualche ansia. Assurdo se un eventuale trionfo, invece di portare alla fase di rifinitura, aprisse una resa dei conti o peggio”.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)