Di Marzio: “Conte, alcune cose hanno lasciato il segno. Confronto dopo la finale. Su Messi…”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato di due temi importanti che riguardano da vicino il futuro dell’Inter: Conte e Messi.

“Dopo la fine dell’Europa League ci sarà il confronto con la società. Ci sono state cose che hanno lasciato il segno in Antonio Conte e nelle dirigenza. Zhang sta nel mezzo, cercherà di fare da paciere, c’è un contratto molto pesante. Sono tante le valutazioni da fare. Messi da quello che so rimane al Barcellona, spostarlo non è semplice. Sono 150 i milioni lordi che guadagna al Barcellona, sono cifre altissime. A noi non. risulta che voglia andare via, vediamo dopo il confronto con Koeman”.