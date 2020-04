Altro che Lautaro: la pista di mercato è clamorosa. Aperto uno scenario da incubo per l’Inter

Uno scenario clamoroso, difficile solo da immaginare fino a qualche giorno fa. Ma che ora si fa tremendamente attuale, mettendo così in allarme tutto l’ambiente Inter. Già nei giorni scorsi si parlava di un interesse del Liverpool nei confronti di Marcelo Brozovic. Adesso, però, di un possibile addio del centrocampista croato ai nerazzurri si parla anche in Spagna, dove Mundo Deportivo, riportando delle anticipazioni di Sportske Novosti, afferma che sul giocatore ci sia il forte interesse di Barcellona e Real Madrid.

Una pista di mercato nuova per l’Inter, che tutto vorrebbe, meno che privarsi del pilastro del suo centrocampo. Uno dei giocatori fondamentali nello scacchiere di Antonio Conte. Nel contratto di Brozovic c’è una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Considerata la qualità del giocatore, non inaccessibile per i club sopra citati. E, coronavirus permettendo, nulla esclude che le big d’Europa possano partire alla carica nelle prossime settimane. Una possibilità che rappresenta un vero incubo per tutti i tifosi dell’Inter.