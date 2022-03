Sky – Dybala-Inter, questione di tempistiche. Scamacca è primo obiettivo

Il canale satellitare per il momento frena sul possibile approdo dell'argentino a Milano: tante le cose da valutare a fine stagione

Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus e si libererà a parametro zero a giugno. Potrebbe già firmare ora per un altro club essendo svincolato a fine stagione. E a Skysport sottolineano che per quanto riguarda l'Inter è una questione di tempistiche: il club nerazzurro può solo prendere in questo momento tempo. Non è una questione che può chiudere a breve perché non sa quali offerte arriveranno e per chi, per Lautaro o ad esempio Sanchez, perché la società nerazzurra ha in rosa ingaggi pesanti.