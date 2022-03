SM – Futuro Dybala, Inter in vantaggio sulle rivali: le percentuali

La società nerazzurra sarebbe in pole nelle percentuali che raccontano del possibile prossimo club dell'argentino

Ora si parla del futuro del giocatore e c'è l'Inter tra i club che lo seguono. E i nerazzurri sono quelli che meritano la fetta più grossa della torta. Nel diagramma realizzato dalla redazione del tg sportivo di Italia 1 il club interista sarebbe quello che ha più chance di acquistare, a parametro zero, il calciatore per il quale però serve un'offerta contrattuale importante. Per fare spazio all'argentino Marotta però deve fare spazio nella rosa: cedere Sanchez potrebbe essere la soluzione dato il salario di 7 mln da top player (e ha un altro anno di contratto).

Oltre alla società di via della Liberazione, Dybala piace al Barcellona e al PSG. Il club catalano però penserebbe a Raphinha, brasiliano del Leeds, quindi il calciatore della Juve sarebbe una specie di piano b. A Parigi Mbappé sarebbe pronto all'addio per raggiungere finalmente il Real, Messi potrebbe lasciare il club parigino (e persino Leonardo, ds del club, sarebbe in bilico) che in questo momento non ha avuto approcci con l'entourage dell'attaccante. Il Tottenham non può ancora garantire la CL. L'Atletico Madrid, come l'Inter, dovrebbe prima liberare un posto in rosa visto il numeroso parco attaccanti.