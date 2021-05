Ex Inter, Arnautovic torna in Italia? Il giocatore e il Bologna sempre più vicini

Undici anni dopo Marko Arnautovic potrebbe tornare a giocare in Italia

Undici anni dopo Marko Arnautovic potrebbe tornare a giocare in Italia dopo aver indossato la maglia dell'Inter. L'attaccante, allo Shanghai SIPG da due stagioni, è vicino a indossare la maglia del Bologna. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport , ieri è andata in scena una chiacchierata che potrebbe avvicinare in maniera decisiva Marko Arnautovic al club di Joey Saputo.

"Non è nemmeno da escludere che fra Marko e Sinisa sia intercorsa una telefonata, ma resta il fatto che l’attuale centravanti dello Shanghai SIPG avrebbe comunicato alla propria società di voler rientrare al più presto in Austria - obiettivo Euro 2021? - con allegata la volontà di non rimettere più piede in Cina. Il Bologna è pronto ad accoglierlo sfruttando anche i benefici del Decreto Crescita. In questo modo il Bologna potrà avvalersi di una tassazione al 25% anziché al 45%, piega utile per poter alzare gli emolumenti di un giocatore che in Cina guadagna circa 6 milioni di euro".