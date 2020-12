Gds – Inter, c’è la via per arrivare a Gervinho. Domani vertice tra Marotta, Ausilio e Conte

Prima bisogna vendere, poi si potrà acquistare. È questa la linea guida dell’Inter in vista del mercato di gennaio. Ma c’è un’altra via, ovvero quella di uno scambio di prestiti. È quello che potrebbe portare Gervinho a Milano e Pinamonti a Parma. I nerazzurri quindi ci riproveranno per l’ivoriano dopo che in estate l’operazione non era decollata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club emiliano, in queste settimane, è al centro di un vorticoso giro di voci.

“Il centravanti Roberto Inglese è dichiaratamente nel mirino del Bologna (e non solo). Anche Andreas Cornelius ha estimatori, ma è difficile che Fabio Liverani autorizzi la partenza di entrambi. Semmai ne esce solo uno. Ecco perché Pinamonti potrebbe far comodo ai gialloblù, almeno come alternativa in partenza. E anche il giocatore potrebbe essere allettato dalla possibilità di conquistarsi un posto da titolare in una società di media grandezza in serie A”.

“La trattativa è solo abbozzata, visto che per centrare l’affare occorre mettere d’accordo un po’ tutte le parti. Si parlerà anche di questo domani nel vertice preannunciato ad Appiano Gentile tra l’a.d. Beppe Marotta, il d.s. Piero Ausilio e Antonio Conte. Questo colloquio segue quelli telefonici dei giorni precedenti. In una fase così importante della stagione tutti i protagonisti della cavalcata nerazzurra sono consapevoli delle difficoltà all’orizzonte sul mercato”.

(Gazzetta dello Sport)