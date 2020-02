Altro che mercato finito. Inter, pronto un altro arrivo dalla Premier: “Un grande investimento”

L’Inter è scatenata ed è pronta a mettere già le basi per la prossima stagione. L’intenzione della società è piazzare almeno un colpo a parametro zero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. E uno dei nomi che circola maggiormente in questo senso è quello di Tahit Chong, in scadenza di contratto con il Manchester United e fra i maggiori prospetti in circolazione. Scrive il quotidiano:

“I dirigenti nerazzurri un colpo a parametro zero vogliono farlo. Anzi, almeno uno. Il nome più ricorrente è quello di Tahith Chong, l’olandese classe 1999 che lascerà il 30 giugno il Manchester United. La trattativa con lo Stellar Group è già stata abbozzata, ma sui numeri (ingaggio e commissioni) c’è ancora differenza. L’Inter vorrebbe prenderlo e inizialmente girarlo in prestito al Jiangsu o comunque a una società amica. Lo considera un grande investimento per il futuro e spera di non perdere la corsa al ragazzo originario di Curaçao e con un nonno cinese“.

(Fonte: Corriere dello Sport)