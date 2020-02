Inter, c’è un nome che Marotta vuole a tutti i costi. Non solo: già pronti almeno 30 mln per…

Nonostante si sia concluso ieri, il mercato dell’Inter è più vivo che mai con vista sull’estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, sarebbero già iniziate le grandi manovre del club nerazzurro per rinforzare la squadra per il 2020-21. In particolare, Marotta avrebbe messo gli occhi su Marcos Alonso ed Emerson Palmieri (ovviamente alternativi fra loro) per la fascia sinistra, con un costo di almeno 30 milioni. Ma non solo: il giornale riferisce anche l’interesse nerazzurro verso Gaetano Castrovilli della Fiorentina, un profilo che fa impazzire tutti dalle parti di Appiano Gentile. Scrive il Corriere:

“Abbozzato è pure l’affare per il difensore (Kumbulla, ndr) che ha detto no al Napoli per far rientrare in corsa l’Inter. Il prestito di Dimarco può essere considerato un “acconto” al Verona: Zhang e i suoi dirigenti per l’albanese si sentono in buona posizione. E poi c’è la questione dell’esterno sinistro: l’arrivo di Young ha tappato una falla, ma da quel lato un investimento sarà fatto. Conte stravede per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Sono due nomi che, dopo essere stati trattati a gennaio (soprattutto lo spagnolo), possono tornar buoni d’estate. Come Castrovilli che, al di là del colpo Eriksen, è un profilo che per la mediana far impazzire tutti, alla Pinetina sia in viale della Liberazione“.

