Skriniar tentato dal Tottenham, l’Inter fissa le condizioni e pensa a Milenkovic: gli scenari

“Se il Tottenham accelererà per Milan Skriniar mettendo sul tavolo tra i 50 e i 60 milioni, l’Inter cederà lo slovacco e darà vita a un nuovo testa a testa di mercato con il Milan”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’interesse delle due milanesi per Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina, valutato attorno ai 40 milioni di euro. Manca poco al gong del mercato ma l’accelerazione degli Spurs per Skriniar apre al nuovo scenario.

SKRINIAR TENTATO – Secondo il Corriere dello Sport, proprio Skriniar è tentato dall’idea di sbarcare in Premier e gli agenti dello slovacco hanno discusso con il Tottenham, trovando le basi per un’intesa. Il difensore è a bilancio a 16 mln ma l’Inter chiede 60 mln, cifra giudicata troppo alta dagli inglesi, e rifiuta lo scambio con Ndombele che non rientra più nei piani. “La società vorrebbe tenerlo, ma sa anche che i conti vanno messi a posto e, siccome non escono né Eriksen né Brozovic, la cessione di un big va fatta”, commenta il CorSport.

MILENKOVIC – Qualora dovesse concretizzarsi l’addio di Skriniar, l’Inter si fionderebbe su Milenkovic, giocatore già da anni nei radar nerazzurri che però non hanno mai affondato per questioni di costi e di passaporto. Il centrale della Fiorentina piace anche al Milan, che è pronto ad offrire 20 milioni. L’Inter, al momento, non ha fatto offerte ma, in caso di cessione top, potrebbe alzare e di molto la posta in palio per trovare l’ok dalla Fiorentina, che non si schioda dalla richiesta di 40 mln.