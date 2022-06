Libero – Mkhitaryan primo colpo Inter. Asllani conteso dal Milan: le strategie

Il club nerazzurro acquisirà a parametro zero l'armeno che ha deciso di dire no al rinnovo con la Roma. Anche Bremer piace ai rossoneri

Rientrerà tra gli uomini che rinforzerebbero la rosa, in particolare darebbe una mano a Brozovic, spesso insostituibile, Asllani, ventenne centrocampista dell'Empoli di Andreazzoli che è finito pure nel mirino del Milan. Diverse le strategie per acquistarlo del club rossonero. L'Inter punta a convincere la società toscana - che valuta il calciatore 15 mln - inserendo nella trattativa Esposito, al rientro dal prestito al Basilea. Invece il Milan lascerebbe per una stagione in prestito al club toscano il giocatore offrendo quindi la possibilità agli azzurri di non indebolirsi e permettendo all’albanese di giocare con continuità.