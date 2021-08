GdS – Inter pronta all’assalto per Insigne. “Ma Inzaghi chiede da tempo Correa e…”

L'Inter non si ferma solo a Dzeko per l'attacco e i nomi caldi, oltre a Zapata, sono Correa e Insigne: gli aggiornamenti

L'Inter non si ferma solo a Dzeko per l'attacco e i nomi caldi, oltre a Zapata, sono Correa e Insigne. La Gazzetta dello Sport , nel focus mercato, aggiorna così le due trattative:

"Correa è il pupillo di Inzaghi, che lo richiede da tempo per la sua Inter. La Lazio deve fare cassa, le premesse ci sono tutte. Insigne se non rinnova può partire, è il leitmotiv a Napoli. Nella seconda ipotesi, l'Inter è pronta a lanciare l'assalto. Spariglierebbe le carte una decisa offensiva dell’Inter per Duvàn Zapata, che l’Atalanta potrebbe cedere solo a patto di ricevere un’offerta adeguata, e in tempo per trovare un sostituto all’altezza".