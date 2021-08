Lo Monaco sull’Inter: “Con Dzeko soldi buttati, una società che deve risanare…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato così delle ultime mosse di mercato

"E’ una situazione difficile che interessa tutti i club italiani. Ora si è aggiunto il discorso della pandemia che ha aumentato le difficoltà economiche dei club che sono in una crisi comune. Non è solo l’Inter ad avere un problema ma è generale, di conseguenza dobbiamo aspettarci un mercato in tono minore. Sorprende quando levato un pezzo da novanta per risparmiare e incamerare soldi, si prenda un giocatore ancora più in là con gli anni senza progettualità per la società. Ti fa fare una constatazione amara per quanto concerne il futuro”.