"A meno che nel frattempo dal mercato non siano arrivate notizie diverse. E sì che il nuovo problema di Arnautovic non può non rinforzare l’idea di inserire in organico un altro attaccante. Il nodo resta la cessione dell’austriaco e certo questo ulteriore stop non è esattamente un trampolino di lancio per eventuali compratori. A meno che l’Inter non decida a prescindere - ma oggi non è ancora questo l’indirizzo - di tentare un nuovo investimento, anche senza l’addio dell’ex Bologna e dunque facendo scelte dolorose in termini di lista Champions", riporta la Gazzetta dello Sport.