Intervistato da TvPlay, Nicolò Casale, difensore della Lazio, ha risposto così in merito alla domanda sugli attaccanti più difficili da marcare in Serie A: "Ce ne sono parecchi, dipende anche dalla partita. All'andata Thuram mi ha colpito molto poi c'è Leao del Milan che quando è in giornata ha un passo veramente difficile da tenere. Ti dico questi due".