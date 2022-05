SM – Inter, su Bastoni tre club inglesi. Dybala, queste le cifre dell’intesa trovata

Dal tg di Italia 1 arriva il punto sul prossimo mercato nerazzurro fatto di arrivi a parametro zero e un sacrificio importante

Per rinforzare la squadra il club deve chiudere con un attivo da sessanta mln, spiega SportMediaset: l'indiziato numero uno per fare cassa sarebbe Bastoni, corteggiato dal Tottenham ma pare anche dai due Manchester. Mentre si attende il rinnovo di Handanovic per un anno, in dirittura d'arrivo, Perisic dovrà dare la sua risposta al club interista sull'offerta da 5 mln + bonus e silenziare le sirene del Chelsea. Tra gli acquisti si punta a Bremer del Torino in difesa o ad Asllani come vice-Brozovic per il centrocampo e agli svincolati Mkhitaryan e Dybala. L'intesa di massima per l'argentino è stata trovata sulla base di 6 mln per 4 anni, stando al tg di Italia1.