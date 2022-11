Inter, per Bellanova non è diminuita la fiducia di chi ha investito su di lui. Il riscatto…

In questa prima parte di stagione Raoul Bellanova non è riuscito a ritagliarsi molto spazio, ma in casa Inter c'è fiducia nell'esterno

Arrivato insieme a Kristjan Asllani, in questa prima parte di stagione Raoul Bellanova non è riuscito a ritagliarsi molto spazio. Pochi minuti giocati, ma la sensazione che l'ex Cagliari abbia le potenzialità per prendere il posto di Denzel Dumfries. Certo, deve ancora crescere e tanto per diventare padrone della fascia destra, ma Bellanova ha tutte le carte in regola per farlo.