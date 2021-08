Bellerin-Inter, nuovi contatti tra agente e Arsenal: una condizione necessaria

L'esterno spagnolo continua a essere tra gli osservati speciali dei nerazzurri per la fascia destra: le novità da Sky Sport

Hector Bellerin può lasciare l’Arsenal, ma a una condizione. Lo ha comunicato Arteta, allenatore dei Gunners, alla società proprio nelle scorse. E l’Intercontinua a osservare con grande attenzione gli sviluppi di questa vicenda, come riportato da Sky Sport: “Bellerin resta un nome per l'Inter, negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tramite l'agente e l'Arsenal, non le società. L'Arsenal ha aperto al prestito con diritto, prima però Arteta vuole un nuovo esterno destro. E l'Inter vuole capire bene a che cifre vuole trattare l’Arsenal”, le parole di Marco Demicheli in diretta.