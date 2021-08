Ag. Nandez-Inter, oggi nuovo summit: è atteso a Milano, si chiude in 24/48 ore

Nuovo summit in giornata tra l'entourage del centrocampista e la dirigenza nerazzurra: è atteso a Milano a breve

Ormai ci siamo: Nahitan Nandez è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Le parti si sono aggiornate proprio oggi, dopo il weekend, e l’accordo è dietro l’angolo. Il centrocampista uruguaiano non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra e ad Appiano Gentile c’è Simone Inzaghi ad attenderlo a braccia aperte. Proprio oggi - svela La Repubblica - c’è stato un importante nuovo incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza nerazzurra .

“I giorni di Nandez: potrebbe essere tranquillamente il titolo di un libro, ma quella tra il centrocampista uruguaiano e l' Inter è una lettura arrivata alle ultime pagine: manca il finale, che sarà comunque lieto. Oggi è andato in scena un altro incontro tra il procuratore di Nandez e la dirigenza nerazzurra . Il centrocampista uruguaiano è sempre più vicino e nei prossimi giorni arriverà a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi .

Il Cagliari ha deciso di accontentare il suo giocatore, tanto più che l'infortunio di Rog spinge il presidente Giulini a chiudere subito per Nainggolan. Il belga si trova in Sardegna e dopo aver risolto il problema buonuscita con l'Inter aspetta soltanto di poter fare le visite mediche con il Cagliari e mettersi subito a disposizione di mister Semplici. Le prossime 24-48 ore saranno decisive per l'affare Nandez, la strada è tracciata, il traguardo si vede, adesso bisogna solo tagliarlo”, si legge.