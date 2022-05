Pedullà – Bremer ha scelto l’Inter, zero margini di ripensamento: i dettagli della trattativa

Gleison Bremer e l’Inter sono promessi sposi ormai da tempo. Il difensore brasiliano ha scelto i nerazzurri e il club è pronto a chiudere

"Il club nerazzurro ha ormai in pugno il difensore centrale brasiliano, reduce da una stagione straordinaria. Bremer aveva prolungato il contratto con il Torino, dopo la promessa da parte del suo del suo attuale club, che la valutazione sul cartellino non sarebbe stata superiore a una cifra tra i 25 e i 30 milioni . Una cifra che si abbasserebbe ulteriormente la prossima estate, ecco perché molto presto ci sarà un summit tra l’Inter e la società granata.

Nelle ultime settimane c’erano state manifestazioni di interesse di alcuni top club, ma la scelta di Bremer è retrodatata e non ci sono più margini perché possa cambiare idea. Dobbiamo chiaramente aspettare gli ultimi dettagli, che arriveranno presto. Il Torino – come già anticipato – potrebbe anche valutare una contropartita tecnica come Pinamonti, considerato che almeno fino a questo momento Belotti non ha dato risposte sull’offerta fatta per il rinnovo contrattuale. Il Torino aspetterà ancora la decisione del Gallo, ma è normale che studi altre soluzioni. Ma la cosa più importante è un’altra, Bremer e l’Inter sono promessi sposi", si legge.