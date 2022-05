Inter, Zhang ordina l’autofinanziamento: “Ecco il big indiziato a partire in estate”

Ci sarà un sacrificio illustre in casa Inter sul mercato. Ecco l'indiziato principale a lasciare il club in estate

Ci sarà un sacrificio illustre in casa Inter sul mercato. Per finanziare le operazioni in entrata per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, un addio sarà necessario nei nerazzurri. Ne parla così anche Calciomercato.com: “Le casse dell’Inter richiedono liquidità, la famiglia Zhang, al di là dei proclami, non ha più risorse da investire nel club e ha ordinato l’autofinanziamento. Per questo motivo sarà necessaria la cessione di un big e ad oggi il maggiore indiziato alla partenza sembra essere Alessandro Bastoni, che piace molto in Premier (United e Tottenham)”, si legge.