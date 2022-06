Skriniar rinuncia a ponti d’oro per l’Inter: “Il club lo blinda. Cifre e durata del contratto”

Il rinnovo di Milan Skriniar è una delle priorità di mercato assolute per i dirigenti dell'Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport

Il rinnovo di Milan Skriniar è una delle priorità di mercato assolute per i dirigenti dell'Inter . Come scrive la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono pronti a blindare il calciatore, che da parte sua, per amore del club, è disposto a rinunciare ai ponti d'oro delle big d'Europa:

"L'attuale contratto di Skriniar scade tra un anno, con uno stipendio di 3 milioni. L'obiettivo è di blindare lo slovacco con un prolungamento fino al 2027 e ingaggio di 4,5 milioni a salire. Un po' come successo con Barella. Il giusto riconoscimento al ruolo di primo piano che Skriniar ricopre in rosa, anche senza toccare il tetto da 6 milioni dei top player come Lautaro e Brozovic. Consapevole che l'altro Everest dell'estate sarà il taglio del 10-15% del monte ingaggi, il difensore sarebbe disposto a rinunciare ai ponti d’oro di qualche top club per restare in un ambiente in cui si trova benissimo, tecnicamente e umanamente".