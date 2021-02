Retroscena Inter, colpo sfiorato: sondaggio in estate per il dopo Skriniar. Il Liverpool…

Il difensore turco, passaggio a gennaio dallo Schalke 04 al Liverpool, poteva vestire la maglia dell'Inter: ecco com'è andata

Alessandro De Felice

Un tentativo in gran segreto per garantirsi il sostituto di Milan Skriniar in caso di partenza dello slovacco, tentato dal Tottenham di Mourinho. Ozan Kabak era finito nel mirino dell'Inter lo scorso settembre, con il club nerazzurro che si è inserito nella corsa al turco. Una sfida al Milan che si è conclusa con il nulla di fatto: Kabak ha lasciato lo Schalke 04 a gennaio per trasferirsi al Liverpool con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il portale Calciomercato.com svela il retroscena: "Non solo il Milan lo voleva con forza in estate. Perché i rossoneri hanno certamente fatto sul serio, ma anche l'Inter era iscritta in gran segreto alla corsa per Ozan Kabak [...] Affare ottimo per condizioni e tempistiche, ma i nerazzurri a settembre si sono informati davvero".

"L'Inter infatti aveva pensato a Kabak come pedina ideale da tenere bloccata in caso di partenza di Milan Skriniar, all'epoca in trattativa col Tottenham perché pallino storico di Mourinho. Il turco era una prima scelta, ma i nerazzurri hanno chiuso le porte agli Spurs per Skriniar dopo un'offerta che non ha mai superato i 35 milioni di euro, ritenuti pochi. Così l'affare Kabak è sfumato e ora se lo coccola Jurgen Klopp, un difensore utilissimo su cui il Liverpool avrà il controllo anche a giugno in ottica riscatto. Tornare su di lui sarà difficile, a meno di un rientro allo Schalke. Ma a Liverpool sono già felici di Kabak. E Milano è stata solo sfiorata...".

(Fonte: Calciomercato.com)